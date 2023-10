Si apparecchia per 180 anziani

Oltre 180 nonne e nonni, più venti ‘accompagnatori’, hanno preso parte domenica al ‘Pranzo dei pensionati di Piagge’. Tutti agli ordini dei ‘veterani’ Elpidio e Alda, che insieme superano i 202 anni. Partecipatissima l’edizione 2023 di questa iniziativa, che per una trentina d’anni, prima del Covid, si era svolta con regolarità, poi dal 2020 lo stop, fino all’altro ieri. A curare l’organizzazione, come da tradizione, è stato il Comitato Anziani (attualmente guidato da Marco Barattini, Tonino Galdenzi e Marco Carnaroli) con la collaborazione del Gsd, gruppo sportivo dilettantistico, ‘Lubacaria Piagge’ della presidentessa Barbara Cioffi. Location dell’evento il ristorante ‘Il Castagno’ di Orciano, raggiunto al termine della Santa Messa celebrata nel paese di Piagge dal viceparroco don Melance. "Dopo un’interruzione forzata di tre anni consecutivi – sottolineano i promotori – è stato emozionante ritrovarci, e la grande adesione dei nostri nonnini è la prova che è davvero forte il desiderio di stare insieme e di condividere momenti di festa". Sotto i riflettori, in particolare, i due ‘meno giovani’ del gruppo, entrambi straordinari esempi di vivacità anche quando il calendario si avvicina o ha già superato la tripla cifra: Elpidio Calcagnini e Alda Perla. Lui, che compirà 103 anni fra pochi giorni (esattamente il 10 novembre) è stato anche sindaco di Piagge, dal 1952 al ’56, prima di emigrare per il Belgio, dove rimase fino al 1996. Lei, Alda, ha ‘appena’ 99 anni, compiuti a settembre, e non sa cosa siano le medicine: "Sto bene, me fan mal solo un po’ le gamb. Ma la testa cl’ho più che bona", dice spesso agli amici del ‘Nico Bar’, davanti a casa, dove ogni giorno si prende un cornetto Algida’. Presenti il sindaco Sebastianelli e il consigliere Andreani.

Sandro Franceschetti