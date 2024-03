Si apre eccezionalmente l’Oratorio di San Giovanni decollato

Le Giornate Fai di Primavera in programma per questo weekend consentiranno oggi al pubblico di ammirare due importanti luoghi di culto mondolfesi, uno dei quali, in particolare, è uno scrigno d’arte prezioso quanto sconosciuto ai più, poiché abitualmente chiuso. Si tratta dell’Oratorio San Giovanni Decollato, che sorge all’interno del centro storico, nell’omonima contrada.

Costruito agli inizi del Seicento per volere della Confraternita della Buona Morte, che qui trovava sede, conserva al suo interno diverse opere di rilievo, tra le quali una grande tela raffigurante Salomè con la testa di San Giovanni Battista del 1700; e la grande statua processionale del Cristo Morto, in legno dorato e intagliato risalente al XVII secolo, che ogni anno, in occasione del Venerdì Santo, viene portata in processione per le vie del centro. L’unico giorno, quello del venerdì che precede la Pasqua, in cui l’Oratorio viene aperto, ma non per le visite, ma solo per consentire l’uscita del simulacro.

Accanto all’Oratorio sarà possibile visitare la chiesa monumentale di Sant’Agostino, che per l’occasione svelerà anche la propria sacrestia (altrimenti inaccessibile, a differenza della chiesa) dov’è custodito l’armadio dei reliquari. Ad accompagnare il pubblico in entrambi i luoghi saranno gli ‘apprendisti ciceroni’ della scuola secondaria di primo grado, che negli ultimi giorni si sono preparati al meglio per descrivere le peculiarità di questi due preziosi siti.

Visitabili, oggi, anche il Museo Civico, l’Armeria del Castello e il Bastione Sant’Anna con i suoi affascinanti sotterranei. "Le Giornate Fai di Primavera – sottolinea il consigliere comunale con delega alla cultura, Even Mattioli – sono per noi motivo di orgoglio e un’importante occasione per far conoscere e raccontare il nostro patrimonio artistico, storico e culturale. Un ringraziamento speciale, per la preziosa collaborazione, va agli ‘apprendisti ciceroni’ dell’istituto comprensivo ‘Enrico Fermi’ di Mondolfo, che guideranno con dedizione e competenza i visitatori nell’itinerario che si snoda attraverso alcuni dei gioielli del nostro centro storico". Sia l’Oratorio che la chiesa di Sant’Agostino saranno fribili dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Sandro Franceschetti