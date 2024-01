Si apre il “Sipario ducale“ su Paolo

Il 6 febbraio inizieranno le celebrazioni dedicate a Paolo Volponi. Saranno molteplici gli eventi per tutto l’anno, si inizierà con una mostra ed un convegno. La presentazione ieri in Rettorato con Ateneo, Fondazione Carlo e Marise Bo, Comune di Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, Accademia di Belle Arti e Isia. "Sono molto contento di presentare queste iniziative che vedono la collaborazione di tutte le realtà della nostra città campus", ha aperto la conferenza Giovanni Boccia Artieri, pro rettore alla comunicazione di UniUrb.

"Grazie all’Università, al rettore e alla fondazione Carlo e Marise Bo che hanno pensato che potessi dare il mio contributo a questa causa, assieme a tante altre persone – ha aggiunto Alessio Torino, introducendo il programma –. Il dono ha caratterizzato e caratterizzerà queste celebrazioni. Ugualmente è stato per la vita di Volponi e prosegue perché Caterina ha deciso di donare l’archivio del padre alla città. C’erano tanti enti, anche stranieri, che avrebbero voluto il fondo, documenti autografi e progetti di romanzi che stiamo digitalizzando. Quindi grazie Caterina perché siamo chiamati a un compito che ci renderà migliori. Il 6 febbraio aprirà una mostra, nella sede della Fondazione, con 30 teche allestite con l’archivio. Sarà bello visitarlo per tutti, chi nel primo approccio e per approfondire la conoscenza. Poi dal 6 al 9 febbraio ci sarà un convegno internazionale qui all’Università".

Il centenario dell’autore vede anche la ristampa per Einaudi dei lavori, mentre a maggio verrà presentata dalla Scuola del Libro la riedizione di Cantonate di Urbino, arricchita con altre 8 acqueforti di Bruscaglia donate dalla figlia Marta; queste non erano entrate nell’altra edizione nel 1985. Mentre a luglio ci sarà uno spettacolo messo in scena da Urbino Teatro Urbano e la presentazione del documentario “Viva Volponi“ realizzato da Alessandro Tontini.

Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche annuncia la mostra che inaugurerà il 14 luglio: "Abbiamo ragionato per le celebrazioni sulle sue qualità di Volponi collezionista e conoscitore di arte, siamo partiti da una recensione di Massimo Raffaelli sulla nuova disposizione e da lì abbiamo lavorato sul suo amore per la pittura del 600. Abbiamo chiesto la partecipazione di Caterina per approfondire questi aspetti. La sala dedicata ai ritratti sarà smontata e mostreremo otto opere provenienti dalla collezione Volponi per approfondire questi aspetti e fare anche confronti sulla sua scrittura e le figure dei dipinti".

Ugualmente farà l’Accademia di Belle Arti, come conferma il direttore Luca Cesari "si lavorerà sul rapporto di Volponi e la città e l’arte e in particolare l’acquaforte, con una mostra nelle sale del Castellare".

"Valentina e Lorenzo hanno curato l’immagine della comunicazione, sono allievi di ISIA Urbino – ha proseguito il direttore della scuola Giuseppe Biagetti –. Volponi ha saputo raccontarsi e raccontare una storia. Il logo e le grafiche mostreranno un Volponi inedito e che si racconta con una attualità".

Francesco Pierucci