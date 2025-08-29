Si apre il weekend a tutto sport. C’è ‘Pesaro Challenge’ in zona mare

La città di Pesaro diventa un grande villaggio dello sport in piena zona mare. In piazzale della Libertà, in viale Trieste e lungomare Nazario Sauro, da oggi a domenica si svolge la quinta edizione di Pesaro Challenge. Dalle ore 10 alle 24 nelle tre giornate postazioni di oltre 20 realtà sportive del territorio di ogni tipologia e poi area espositori (tra Moletto e Palla di Pomodoro) e street food (dietro la Palla). A Pesaro Challenge le famiglie e i ragazzi possono scegliere quale disciplina iniziare. "Questo evento rappresenta una vetrina per tutti gli sport pesaresi – ha rimarcato l’organizzatore Francesco Troiani, presidente di Escudo Asd – una ‘tre giorni’ dove ogni società farà dimostrazioni, esibizioni e chi interverrà potrà provare la disciplina che preferisce". Tanti gli eventi collaterali tra dibattiti, partite, quiz e spettacoli. A presentarli Rachele Pacifico: "Pesaro Challenge non è solo sport ma anche food ed eventi. Nei tre giorni potrete trovare nella nostra area food sia prodotti locali che le grandi eccellenze italiane. Ogni giornata inoltre sarà accompagnata da un evento diverso: oggi dalle 16 nel campo di Santa Veneranda quadrangolare di calcio a 8 con cena di beneficenza per centro antiviolenza; alle 20 alla Palla l’animazione inclusiva dei Road Runners con balli e giochi cooperativi, poi l’esibizione dei campioni nazionali di danza sportiva a cura di Centro Danze Vallefoglia del maestro Fiorenzo Filippini; domani alle 19 nello spazio rosso Aps i Personaggi dello sport a cura di Tedx Pesaro e alle 21 la sfilata a 6 zampe di Abbaio Camp a cui tutti possono partecipare con il proprio cane; domenica torna l’appuntamento con l’Urban Plogging la raccolta dei rifiuti durante la passeggiata dalle 9 e alle 18 la Plogging Race, la versione competitiva dello stesso evento, alle 20.30 il Galà dello sport con Megabox, Vuelle, Vis Pesaro e a seguire si chiude in risata con Bicio l’antidepressivo naturale".

A sostenere la manifestazione, oltre al Comune, anche il Panathlon Club Pesaro, Esercito 28° Reggimento Pavia, associazioni di categoria e i tanti espositori e sponsor. La partecipazione alla manifestazione, così come agli eventi, è gratuita e aperta a tutti. Inoltre è stato ricordato che la manifestazione, dopo Pesaro, si sposterà a Vallefoglia, il 6 e 7 settembre, per la terza edizione del Vallefoglia Challenge.

