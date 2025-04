Si apre oggi ‘WeNature’. Primo appuntamento al Parco Miralfiore

Si apre oggi la quarta edizione di WeNature, la tre giorni che mette al centro natura, sostenibilità e cambiamento climatico. La giornata prende il via alle 10 al Parco Miralfiore con l’escursione didattica riservata alle scuole medie. Gli studenti parteciperanno al "Safari Fotografico", un’attività di osservazione naturalistica realizzata con l’ausilio di binocoli dotati di intelligenza artificiale forniti da Swarovski Optik Italia, capaci di riconoscere e catalogare le specie migratorie presenti nell’area. Alle 15, sempre al Miralfiore, è previsto il "Welcome trekking" per i delegati Unesco, arrivati a Pesaro per il Meeting mondiale delle Città Creative della Musica. Chiude il pomeriggio alle 16 "Botanica partecipata", un laboratorio per riconoscere fiori, erbe e piante a cura di Anahi Bucchini e Laura Giamperi dell’Università di Urbino. Sabato e domenica saranno dedicati ai talk sulla biodiversità e alle attività all’aperto per tutti.