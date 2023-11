Si asfalta la Ss73 bis. Deviazioni al traffico

A Bivio Borzaga nei pressi di Fermignano cambia temporaneamente la viabilità stradale, per permettere l’asfaltatura di un pezzo della Ss 73bis.

I lavori, cominciati alle 5 di questa mattina, coinvolgeranno la parte di strada che va dalla rotatoria alla chiesa di Santa Barbara, affacciata sulla curva al termine del rettilineo. In tale tratto, il traffico che scenderà verso Fano sarà canalizzato sulla parallela via Volponi, mentre i mezzi che saliranno da Fano, in direzione Urbino e Fermignano, continueranno il proprio percorso sulla corsia aperta della Ss 73bis.

Le modifiche alla viabilità proseguiranno fino al termine dei lavori e sono comunque indicate in loco. Si prevedono rallentamenti.