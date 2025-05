Si avvicina di nuovo all’ex, donna arrestata

Aveva sferrato alcune coltellate al marito la sera della vigilia di Pasqua. Su di lei pendeva un divieto di avvicinamento che però lunedì scorso ha violato facendosi trovare nel cortile di casa. E così i carabinieri di Tavoleto, coordinati dal maresciallo maggiore Alfredo Severini, l’hanno arrestata.

È quanto accaduto lunedì pomeriggio appena fuori dal centro abitato di Tavoleto. Il marito è un 54enne che era stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. Lunedì l’uomo non si trovava in casa quando la donna, una 32enne originaria dell’est Europa accusata di lesioni aggravate, ha violato il divieto avvicinandosi all’abitazione. Ieri mattina il gip del tribunale di Urbino ha convalidato l’arresto della donna, difesa dall’avvocato Gabriele Braccioni, disponendo, come misura cautelare, il divieto di dimora in provincia di Pesaro e l’obbligo di presentarsi ogni giorno alla stazione dei carabinieri di Rimini.

L’episodio dell’aggressione risale alla sera dello scorso 19 aprile quando i carabinieri erano stati allertati da alcuni vicini che, sentite le urla, hanno chiamato il numero di emergenza. La donna, a settembre dell’anno scorso, si era barricata in casa con un coltello ma i carabinieri l’avevano salvata e, grazie a una sensibile attività di mediazione, erano riusciti a conquistare la sua fiducia.

