Si avvicina il 1° maggio e a Piobbico torna il travolgente “InRock“

Torna dopo 3 anni di stop (dovuti alla pandemia di Covid-19) il festival musicale InRock Piobbico Edizione 2023. Giunta alla 17ª edizione, la manifestazione è diventata negli anni uno dei Festival musicali più importanti della regione Marche attraendo spettatori anche dalle regioni limitrofe. Nelle 16 edizioni si sono succedute sul palco circa 100 band e 500 musicisti con una partecipazione di quasi 40mila persone. Quest’anno il festival raddoppia e si svolgerà domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio. Entrambe le giornate si aprono al mattino con Trekking nei sentieri del Monte Nerone a cura di “Natura Trekking Marche“ (per informazioni Gianluca 339 3734504). Il 1° maggio si terrà il “Motoincontro Alessandro Stocchi“ (per informazioni 335 236066).

Dal pomeriggio inizieranno i concerti ai quali prenderanno parte i primi 4 finalisti del concorso canoro “InRock Piobbico Contest“ che vede come premio la registrazione di un demo presso lo studio di registrazione “The Convent Recording Studio“ di Sant’Angelo in Vado. Questo il programma delle giornate e dei concerti: domenica 30 aprile alle ore 12 apertura Truck Area. Ore 16 inizio concerti Radiobanda, The Steel Bones, 3 O’Clock, Purple Snake e DJ Circus. Lunedi 1 maggio: ore 12 apertura Truck Area, ore 16 nizio Concerti: Hell & Then, Just For One Day e Special Event 2023 Gallo Team, una super formazione di musicisti che negli anni hanno collaborato con i più grandi artisti italiani, Claudio “Gallo“ Golinelli (Vasco Rossi), Cristian “Cicci“ Bagnoli (Steve Rogers Band), Fabrizio Foschini (Stadio), Adriano Molinari (Zucchero) e Paradise Roses.

