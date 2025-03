Si avvicina la Turba, si alzano le croci

Come da tradizione con il mercoledì delle ceneri e l’inizio della quaresima, in paese si è soliti ripetere la celebre frase "È tempo di Turba". Nella serata del 5 marzo, con in prima fila i rappresentanti del comitato che gestisce il secolare evento, è avvenuta in cima alla rocca di Sant’Ubaldo l’alzata e l’illuminazione delle tre croci dove la sera del Venerdì Santo si compie la scena della crocifissione.

Momento suggestivo accompagnato dal suono dei 14 rintocchi del campanile. Tutto preceduto dalla Via Crucis con partenza da piazza Luceoli fino alla chiesa di Sant’Ubaldo con successivo ritorno in processione fino alla cappella della chiesa Collegiata. Ora le attenzioni si spostano alla settimana santa che vivrà l’epilogo con la sacra rappresentazione in calendario venerdì 18 aprile. Intanto la Turba è stata inserita nel volume “Arcipelago Borghi“ del Touring Club Italiano grazie a un bellissimo reportage del giornalista di Rai3 Damiano Fedeli sul più importante momento identitario del paese.

Un racconto da cui traspare l’attesa, la passione e il coinvolgimento di un’intera comunità che a sua volta coinvolge in maniera diretta ed emotiva tutti quei visitatori e turisti che decidono di giungere a Cantiano per vivere e assistere al sacro evento. Quest’anno la Turba, raggiunge un traguardo molto importante nella sua lunga storia. Ricorre infatti il centenario delle prime immagini fotografiche dell’evento scattate nel 1925. Nell’archivio dell’associazione si trovano di quell’anno una cartolina postale in originale, un’altra immagine che però è una fotografia dell’originale scattata negli anni ‘80 e altre due foto (Giuda e un centurione) che sono fotocopie tratte da giornali del dopoguerra. Probabilmente ne furono scattate altre. Da qui l’appello del comitato Turba: "Chiediamo gentilmente, a chi fosse in possesso delle cartoline originali di quell’anno 1925, di segnalarle al presidente Maurizio Tanfulli al seguente indirizzo e-mail (presidente@laturbacantiano.it), garantendo ogni riservatezza, per poterle fotografare con maggior definizione e utilizzarle per questa ricorrenza".

