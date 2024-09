Si barrica dentro casa con un coltello

Si barrica in casa con un coltello ma i carabinieri la salvano. E’ quanto accaduto ieri a Tavoleto. L’episodio poteva concludersi in tragedia per una 31enne disoccupata di origine straniera ma, il tempestivo intervento dei militari dell’arma, ha scongiurato il peggio. La giovane non voleva saperne di aprire la porta ai soccorritori ma, grazie a una sensibile attività di mediazione, i carabinieri sono riusciti a conquistare la sua fiducia. La donna si è calmata ed è stata soccorsa dai sanitari che l’hanno sedata. Successivamente il sindaco ha firmato un Tso e la donna è stata trasferito al reparto di psichiatria dell’ospedale di Urbino dove è stata affidata alle cure e al sostegno del personale medico.