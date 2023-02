Si barrica in casa: "Ora apro il gas"

Trambusto e preoccupazione domenica sera in via Nolfi, con una donna che dopo una violenta lite con il compagno si barrica in casa e minaccia di aprire il gas. Per fortuna grazie all’intervento delle forze dell’ordine la donna è addivenuta a più miti consigli e si è anche fatta accompagnare al Pronto soccorso. Ma sono stati momenti di vera tensione, a cui ha assistito tutta la via, con il cuore in gola.

Saranno state le 20.45, l’altra sera, quando a un certo punto i residenti sono stati colpiti da una serie di grida che provenivano da un appartamento. In quella casa convive una coppia piuttosto litigiosa, che evidentemente domenica sera ha passato il segno. Infatti, al termine di una furiosa discussione, l’uomo, un 40enne del posto, se ne è andato di casa e a quel punto la compagna, forse temendo di essere stata lasciata, ha cominciato a gridare che avrebbe aperto i rubinetti del gas per farla finita.

Subito sono giunti sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, il 118 e la Polizia locale. I carabinieri sono entrati in casa insieme ai vigili del fuoco: stando a quanto emerso, non ci sarebbe stato bisogno di sfondare la porta, dato che la 35enne, calmatasi, ha deciso di collaborare. Non è stato nemmeno necessario disporre un Trattamento sanitario obbligatorio, ma un semplice accertamento volontario, a cui la donna non si è sottratta salendo a bordo dell’ambulanza che l’aspettava e sotto gli occhi spaventati dei suoi vicini di casa. Giunta in Pronto soccorso, comunque, no si sarebbe nemmeno fatta visitare, rifiutando tutti i trattamenti e lasciando l’ospedale in tutta fretta.