"Si cementifica: io sono contrario"

"Non sono d’accordo sulla realizzazione di un multipiano al Carducci, perché si andrebbe a cementificare una zona centrale, tenendo conto che il parcheggio San Decenzio è a 400 metri. Quindi crediamo che non ci sia bisogno di realizzare un multipiano lì. Io personalmente realizzerei di più un giardino a piazzale Carducci. Poi, se proprio si deve fare un multipiano, io sarei maggiormente d’accordo a realizzarlo nella zona di fronte alla Caserma. Qui sarebbe molto più utile e fruibile per tutti. Su una cosa sono d’accordo con il sindaco: necessitiamo di parcheggi satellite intorno al centro storico per sopperire a quello che è un problema che ci portiamo avanti da tanto tempo, come la mancanza di parcheggi nella zona del centro, ma il Carducci non è una delle scelte migliori".