Si cercano anziani per raccontare storie: così dialogheranno le generazioni

Cercasi anziani per raccontare storie: è l’obiettivo di un progetto promosso da Caritas Diocesana di Urbino, che ricerca insegnanti in materie umanistiche in pensione o persone con formazione equivalente nell’ambito del progetto “Raccontami una storia“. Il programma vuole far tornare ad essere gli anziani una risorsa per tutta la collettività e al contempo sensibilizzare i giovani verso la ricchezza presente nell’esperienza della persona anziana, con la pubblicazione di un libretto con ‘storie di vita’ che non devono andare perdute.

Per informazioni: direzione@caritasurbino.it