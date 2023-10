Si chiude la storia della ‘Pica’. Andrà a Berloni e Strapazzini

Pesaro, 30 ottobre 2203 – Oggi si chiude una storia antica e se ne apre un’altra: tutta l’area della Pica passa di mano e finisce a due imprenditori, Antonio Berloni e alla famiglia Strapazzini. Il primo è titolare della Indel B che costruisce frigoriferi, il secondo produce componenti per le grandi marche automobilistiche, Ferrari compresa con la Str.

Settant’anni di mattoni e di tegole che ha dato lavoro a 500 operai va in crisi nel 2008, quando l’azienda guidata dalle famiglie Ugolini e Cangiotti, si vide piombare addosso il fermo pressoché totale dell’edilizia a fronte di un grande investimento fatto ad Asti per coprire una domanda che sembrava non dovesse mai vedere una crisi. Si alza bandiera bianca. Ed anche il subentro del gruppo Terreal non ha cambiato le carte in tavola, per cui la Pica è stata messa in liquidazione.

Una storia che termina questa mattina quando si apriranno le buste, In realtà se ne aprirà una sola con dentro l’offerta, per i 14 ettari e gli oltre 7mila metri quadrati di capannoni, e cioè quella dell’accoppiata Berloni-Strapazzini. Questo perché pare non ci siano altri prentendenti in campo benché quest’area, molto grande e vicina anche al casello autostradale, abbia visto negli anni diversi interessamenti. Si è fatto avanti qualche mobiliere, quindi anche Marche Multiservizi, e recentemente anche una società di logistica. Alla fine nulla di fatto se non l’offerta vincolante fatta dai due imprenditori pesaresi che hanno versato già il 10% dei 6 milioni di euro della base d’asta.

Quello di questa mattina si potrebbe definire un rito perché ormai i giochi sono fatti. Da domani sarà invece una storia che finirà nelle mani dell’ufficio urbanistica e del sindaco Matteo Ricci, perché Antonio Berloni pare voglia realizzare uno stabilimento per assorbire la produzione che attualmente viene fatta in Cina. Mentre per la famiglia Strapazzini della ‘Str’ si parla di una produzione legata ad un contratto con la Maserati. Ma dietro allo sviluppo della Pica che ha una parte in zona esondazione del Foglia è legata un’altra vicenda che è quella della Biesse che deve concludere velocemente il bacino d’espansione per arivare alla realizzazione di nuovi stabilimenti. Due storie che viaggiano parallele e sono legate al fiume Foglia.

