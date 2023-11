Si chiude nella stanza dell’hotel. Pompieri su fino al quinto piano

Mobilitazione ieri intorno alle 12,30 all’hotel San Marco, in viale XI Febbraio, dove una donna di 59 anni, nazionalità tedesca anche se parlava bene italiano, a un certo punto ha bloccato la porta della sua stanza di albergo, al quinto piano, nonostante dovesse fare il check out. Insomma, doveva lasciare la stanza ma non apriva al personale.

A quel punto è stata allertata una Volante della polizia, che però ha dovuto a sua volta mobilitare i pompieri perché l’unico modo per entrare nella sua stanza senza sfondare la porta interna era passare attraverso la finestra della camera, posta al quinto piano, che dava su via Bramante.

I vigili del fuoco di Pesaro hanno raggiunto la finestra con una lunghissima scala telescopica (a sinistra) montata sul loro camion, sono entrati e a quel punto hanno aperto la porta dall’interno facendo entrare nella stanza sia gli agenti che il personale sanitario del 118. La donna è stata poi accompagnata in ospedale, anche se le sue condizioni fisiche erano buone, e anche se lei, in base a quanto ha detto lì per lì, era intenzionata a non andarci.