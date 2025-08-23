Si conclude la mostra “CarpegnArt - Artisti nel Montefeltro“

Oggi alle 18 ci sarà il finissage della sesta edizione della mostra CarpegnArt-Artisti nel Montefeltro. La mostra di pittura, scultura e arti visive è curata ed allestita da Giulio Serafini e si svolge all’interno della Scuola Primaria Massimo Vannucci nel centro del paese. Il suo obiettivo è culturale ma anche turistico, aggregativo e sociale. La mostra è parte integrante del Carpegna Summer Festival-Cultura d’Estate giunto alla 21ª edizione e organizzato dall’assessorato alla cultura e dall’assessorato al turismo del Comune di Carpegna in collaborazione con Proloco di Carpegna e col patrocino e il contributo della Regione Marche.

"Un Festival – dicono all’unisono il sindaco Mirco Ruggeri e il suo vice Luca Pasquini –, che sta avendo straordinario successo e apprezzamenti di pubblico. Sono concerti, mostre, conferenze, presentazioni di libri, laboratori didattici per bambini, visite guidate alle chiese e ai monumenti, un concerto sul balcone di Casa Riccardo Zandonai, concerti all’alba, che si svolgono negli angoli più caratteristici di Carpegna, compresi i borghi vicini. Carpegna sta crescendo molto turisticamente. Il mese di agosto è stato pienissimo di turisti per il tutto esaurito: hotel, campeggi, appartamenti e seconde case al completo. Anche grazie ad un cartellone di eventi molto ricco di qualità e per tutti i gusti, per tutta l’estate fino a settembre, realizzato in collaborazione tra Comune, Proloco, Ente Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello e associazioni. Paesaggio, sport, gastronomia, spettacoli, escursioni, aria pura e salubre e tanti eventi culturali e di divertimento, nel cuore del Montefeltro".

am. pi.