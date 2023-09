Si conclude oggi“Urbino on Foot“. Appuntamentoal Monte, da Raffaello

Stasera si conclude la settima edizione di Urbino on Foot, le camminate del mercoledì organizzate da Pro Loco e Club Alpino Italiano. Appuntamento alle 21 al monumento a Raffaello, per un anello che toccherà i tanti vicoli e le vie del centro, con l’apertura straordinaria di palazzo Battiferri grazie alla collaborazione dell’ateneo, che patrocina l’evento assieme al Comune. Poi l’appuntamento prossimo sarà per giugno 2024.