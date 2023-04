Si è rinnovata la Fondazione Ca’ Romanino

Dieci anni dalla nascita della Fondazione di partecipazione Ca’ Romanino e per suggellare questo anniversario c’è stato un rinnovamento del Consiglio di Amministrazione e una revisione dello statuto per l’iscrizione nel registro del terzo settore. Inoltre si concluderà questo mese la campagna che permetterà di entrare a far parte attivamente della nuova Assemblea della Fondazione.

Ca’ Romanino, non è una semplice casa sulle colline alle porte di Urbino. E’ un edificio costruito su progetto di Giancarlo De Carlo, tra il 1967 ed il 1968, delineato da un’architettura sospesa nell’aria ma ben ancorata a terra. Scavata all’interno della collina dove le piante secolari diventano parte integrante della costruzione. Un luogo che è stato vissuto, per decenni, da personalità della cultura contemporanea. La Fondazione, che nella casa ha sede, mira oggi a portare ad Urbino occasioni di formazione e dibattito sull’architettura contemporanea e storica, in sinergia con le istituzioni della città, patrimonio Unesco e luogo vocato all’alta formazione. Non solo dunque raccogliere le risorse necessarie alla sopravvivenza di Ca’ Romanino, ricevuta in proprietà dalla fondatrice, ma di progettare anche significative iniziative culturali e di fare della casa un luogo di accoglienza, di incontri programmati, di scambi di idee e di elaborazione di progetti. Per favorire la conoscenza della casa, la Fondazione offre da alcuni anni la possibilità di trascorrere un soggiorno di almeno 24 ore a Ca’ Romanino, in cambio di una donazione. "Il profondo rinnovamento degli organi della Fondazione punta a fare dell’ente un soggetto sempre più proattivo nell’ambiente urbinate e, più in generale, nell’ambito delle finalità perseguite. Oggi perciò vorremmo avvicinare e coinvolgere quante più persone condividano i nostri obiettivi e vogliano partecipare a questo ambizioso progetto", spiega il neo presidente Gianluca Annibali. Per informazioni www.fondazionecaromanino.it

Francesco Pierucci