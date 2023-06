Si è spenta a 84 anni la ceramista Tamburini

Si è spenta ieri all’età di 84 anni Maria Luisa Tamburini, storica ceramista pesarese, ma anche un’icona del porto, quartiere che la vide nascere ed esprimere il suo talento artistico. Giovanissima, aveva iniziato a lavorare come tessitrice, poi, nel 1956, poco più che adolescente, l’incontro con la bottega artistica di Molaroni, in via Luca della Robbia, che ha segnato tutto il suo percorso umano e professionale. Nel 70 aprì la prima bottega di ceramica artistica in via Antinori, e nell’86 trasferì l’attività in via Cecchi, dove è rimasta fino al 2004 quando, con profondo rammarico, aveva abbassato le saracinesche, rattristandosi del fatto di non aver trovato giovani talenti a cui cedere il testimone. Quel salotto di via Cecchi, per anni è stato prezioso scrigno di anfore, piatti e colonne monumentali decorati nei pregiati stili "a raffaellesche" e "all’istoriato", in cui Maria Luisa Tamburini esprimeva tutto il suo talento, accanto alle produzioni "al ticchio" e alla "rosa di Pesaro". Stili e tradizioni che aveva comunque cercato di tramandare alle nuove generazioni, insegnando l’arte ad alcune allieve e allestendo numerose mostre. Il funerale si svolgerà domani alle 11 alla Chiesa grande del Porto.