Si è spento Gildo Costantini, aveva 106 anni

Si è spento sabato attorno a mezzogiorno a 106 anni Ermenegildo Costantini (per tutti Gildo) il più anziano di Piandimeleto e di quasi tutti gli italiani. Un percorso di vita il suo ricco di sacrifici ma anche di gioia. Nato l’11 aprile del 1917 in piena guerra mondiale, terzo di 11 fratelli, Gildo sposò Rina Allegretti (deceduta nel 2005), con lei mise al mondo ben 7 figli. Da giovane dopo 2 anni di leva, quando aveva il congedo in tasca, scoppiò la Seconda guerra mondiale e fu destinato come guardia di frontiera a Fiume. "Furono 5 anni- come raccontava spesso- di dura guerra e di stenti". Quando finì il conflitto ritornò a lavorare la terra con i suoi amati buoi e la sua stalla, quella che chiamava: "Il mio ufficio". Tra i suoi hobby, la costruzione dei canestri e la ricerca dei tartufi, tant’è che amava definirsi "il più bravo tartufaio del Montefeltro" raccontando spesso di quel giorno che trovò un grosso tartufo: "Era la mattina del mio 50esimo anniversario di nozze, profumava tantissimo e pesava più di mezzo chilo". Gildo accompagnato dalla collaboratrice domestica Marzanna Nowalska amava ogni tanto girare per il paese e veniva salutato sempre con allegria dai suoi compaesani. Per ‘Pasquetta’ a festeggiare il 106esimo del super nonno andarono a casa sua la sindaca del paese Veronica Magnani, il vescovo di San Marino Montefeltro Andrea Turazzi e i parroci don Franco e don Giorgio. A livello di curiosità c’è stato anche un omonimo famoso, tale Ermenegildo Costantini (Roma, 1731 – Roma, 1791) di professione pittore che eseguì affreschi nelle chiese di Roma e Velletri. Il Gildo di Piandimeleto da parte sua non ha mai dipinto ma ha fatto tanto e la famiglia e i compaesani non lo dimenticheranno. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Biagio di Piandimeleto.

am.pi.