Si è spento Mario Morosini. Per gli Agnelli era ‘Romagna’

La famiglia Agnelli lo chiamava Romagna: lui era Mario Morosini, morto ieri dopo un delicato intervento. Perché da giovane, lui nato a Cattolica, era andato a lavorare nell’hotel che ospitava la Juventus ed era diventato anche amico di molti giocatori famosi dell’epoca, a partire da Omar Sivori. "Gli Agnelli gli avevano offerto – ricorda il figlio Marco – di continuare a lavorare in una loro struttura a Torino. Con i soldi che aveva guadagnato, lui che era nato in una famiglia povera, quando tornò a vivere a Cattolica prima di arrivare a Pesaro, aveva comprato casa ai genitori". Personaggio molto conosciuto in città, Mario Morosini, "uno che ha vissuto la sua vita prepotentemente". Perché assieme all’allora albergatore Sabbatini, aveva aperto un grande ingrosso doveva vendevano piastrelle, la Mondial Ceramiche, agli inizi degli anni Settanta. Una azienda che aveva vissuto il boom edilizio della città e Mario Morosini era molto legato all’impresa Palazzetti. Una attività che lo aveva portato a tutto tondo nel mondo degli affari immobiliari. Uomo di compagnia "e sempre pronto alla battuta e sempre di buon umore", era diventato anche un assiduo frequentatore del circolo dei mobilieri a Baia Flaminia.

Tra le altre cose aveva anche lanciato una discoteca che si chiamava Rock’s, l’ex Derby, a Campanara. Un locale che è stato aperto circa una decina di anni e che festeggiò lo scudetto della Scavolini pitturando una grande statua col tricolore e il numero 1. Morosini lascia oltre alla moglie Antonia, due figli, Marco e Michela. I funerali si svolgeranno venerdì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Fiorenzuola di Focara visto che abitava da anni al Boncio, a mezza strada tra Pesaro e Cattolica.