"Si faccia musica all’Ardizio, ma non in viale"

Non poteva essere diversamente: l’intervista del ‘Carlino’ fatta a Fabrizio Minuz, l’uomo della notte, il dj richiesto anche dal Twiga di Briatore e della Santanché, ed anche da privati facoltosi della costa tirrenica, ha scatenato un acceso dibattito anche sui social. Tra i pro e i contro alle notti lunghe e alla musica a palla. E a questo proposito interviene Paolo Campagnoli dell’Hotel Mare, il quale ci scrive: "La lezione del dj è sicuramente un punto di vista molto diverso da quello della maggior parte di noi albergatori, però a tratti è interessante. Per esempio quando ricorda la “stupidità” di qualche anno fa nell’allontanare investimenti importanti (il caso Matwienko, la zarina con la villa sul San Bartolo, ndr) che avrebbero giovato molto all’economia e all’immagine della città. Mentre, per quanto riguarda le riflessioni economiche sui dati dell’occupazione e addirittura sulle cause della flessione del prodotto interno lordo cittadino di matrice turistica, i più buoni direbbero che sono discutibili, i più severi le appellerebbero come deliranti. Il signor Minuz, pur di portare acqua al suo mulino, mistifica la realtà. Saprà sicuramente che anche gli albergatori girano il mondo, e hanno conseguito titoli accademici che gli permettono di effettuare analisi di buon livello.

Magari qualcuno è un po’ “inghiandito”, ma la “base” riesce a capire e a tradurre perfettamente la realtà che la circonda. Pertanto, tralasciando le cause macroeconomiche, attualmente molto complesse e articolate, che purtroppo non ci permetteranno di conseguire un buon risultato, e volendosi soffermare sulla “confusa” vocazione turistica della nostra città, è possibile chiarire alcuni aspetti. Le città turistiche ben organizzate hanno pianificato e trovato già da diverso tempo, luoghi adatti dove poter diffondere musica con volumi a 80 dB. Hanno investito centinaia di migliaia, se non milioni, di euro per realizzare locali e discoteche. Invece a Pesaro, dove negli ultimi anni si è voluto scimmiottare un modello ormai abbandonato dalle stesse città che lo hanno creato, si pretende con due soldi, di poter fare baccano sotto le camere da letto di residenti e turisti, per quasi quattro mesi. Altro che otto fine settimana. La zona mare di Pesaro deve riprendersi la sua identità di luogo accogliente, vivace e soprattutto gradevole. Dove le persone possono divertirsi, quando è ora di divertirsi, ma nel contempo dormire, quando è ora di dormire.

Purtroppo, le note musicali, anche se rispettose delle buone regole del vivere civile, non sono affatto sufficienti ad aumentare le presenze. Occorrono invece tanti investimenti, strutturali e corposi, da parte di tutti, operatori e amministratori. Ma specialmente da questi ultimi, per la loro valenza trainante e come gesto di concretezza, dopo tanti anni di vuoti proclami".

Per la cronaca Fabrizio Minuz incolpava per il flop di questa estate, che farà segnare un meno 25-30 per cento di presenze turistiche, anche la mentalità della classe albergatrice della città che si è sempre fermamente opposta alla musica alta soprattutto nel tratto cittadino di viale Trieste dove sono concentrati un po’ tutti gli hotel. Un duello tra due esigenze diverse, quella dei giovani di divertirsi e quella dei turisti che invece vogliono dormire, che va avanti ormai da anni senza riuscire a trovare una soluzione. Anche se una soluzione c’era: spostare il divertimentificio sotto l’Ardizio venendo così incontro a due esigenze contrastati: i giovani e il riposo notturno".