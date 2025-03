Si farà oggi la festa di Carnevale rinviata giorni fa

Torna oggi, rinviata da sabato scorso per maltempo, la festa di Carnevale in piazza. Dalle ore 15,30 maschere e musica in piazza con l’animazione di Radio Studiopiù. Nel tardo pomeriggio proseguono le iniziative con “La festa continua“: i dj Nick e Cixen faranno ballare tutti nel cortile del Collegio Raffaello. Tra le maschere che sfileranno in centro nel pomeriggio, ci saranno circa 150 studenti del Liceo Laurana Baldi. Il periodo messo in scena sarà quello delle grandi rivoluzioni di fine 1700, con costumi e materiali realizzati dagli studenti stessi.