Si ferisce nel campo: arriva eliambulanza

Anziano soccorso con l’eliambulanza nella tarda mattinata di ieri a Vallefoglia. Il 70enne si era ferito mentre lavorava in un campo agricolo nei pressi del centro abitato. Secondo le prime ricostruzioni l’anziano stava utilizzando una fresa quando, per motivi ancora da chiarire, ha riportato ferite significative alle braccia e al corpo. Un’ambulanza del 118 è giunta sul posto per fornire le prime cure necessarie. Vista la gravità delle lesioni, i soccorritori hanno deciso di trasferire l’uomo al punto di atterraggio dove l’elicottero era già pronto per il decollo. Il 70enne è stato quindi trasferito a bordo del velivolo e diretto all’ospedale di Torrette per ricevere le cure specialistiche di cui necessitava. Le dinamiche esatte dell’incidente sono attualmente in fase di indagine da parte dei sanitari e delle autorità competenti.