Si finge un suo collega e lo truffa per 590 euro

"Ti ricordi, ma come no, siamo colleghi". In realtà il 71enne residente a Fano che è stato truffato non era suo collega: ma Manuel Festa, nato a Napoli nel 1989, che nel giugno del 2020 era salito a Fano per mettere a segno una delle sue truffe, ha così tanto rimbambito con le sue parole il povero 71enne da riuscire, alla fine, a vendergli 12 giubbotti di pelle (per 90 euro), e a prendergli poi un totale di 500 euro in contanti, frutto di un prelievo al bancomat su cui lo stesso Festa era intervenuto, dopo aver convinto l’uomo prima a raggiungere il bancomat, poi a digitare il pin. Festa è accusato quindi di truffa, sostituzione di persona (perchè si era spacciato falsamente imprenditore tessile in Svizzera), poi di ricettazione, perchè l’accusa pensa che quei giubbotti da lui rivenduti fossero oggetto di furto. L’imputato è difeso dall’avvocato Gherardo Saragoni Lunghi. Che cercherà di convincere il cliente a risarcire il danno. Lo stesso legale ha chiesto e ottenuto dal giudice il rinvio del processo al prossimo 19 ottobre.