Si finisce e si comincia nel segno della cultura Museo civico aperto a San Silvestro e Capodanno

Museo civico aperto anche oggi e nella giornata di capodanno, a Mondolfo. Grazie ai volontari dell’Archeoclub, la struttura sarà aperta alle visite oggi dalle 10 alle 13 e domani dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito. Il Museo (in un’ala del complesso monumentale di Sant’Agostino) consente di percorrere un itinerario che va dal periodo preistorico sino al Novecento. Dalla Stele Picena di Mondolfo (una delle 25 in Italia) al Guerriero Gallico con l’esposizione del corredo di un soldato del IV secolo a.C. rintracciato nei pressi del Cesano. Interessante, poi, la sala dedicata alla ‘Memoria della Fisarmonica’, con una produzione nota in tutto il mondo e che fu una grande eccellenza per Mondolfo fin dal 1864.

s.fr.