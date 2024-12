Si inaugura la pista di ghiaccio. Da oggi al via un Natale da fiaba

Sarà il fine settimana dell’Immacolata a traghettare Urbino nell’atmosfera del Natale tra gli eventi del Comune, Proloco con i mercatini ai quali partecipano 40 espositori, scuole, associazioni e gli eventi storici culturali dell’Ars Urbino Ducale. Aprirà, domani anche la tanto attesa pista di ghiaccio e il villaggio di Babbo Natale a Borgo Mercatale che a causa di un guasto tecnico e delle piogge doveva essere inaugurato una settimana fa.

"In questo Natale abbiamo creato un’atmosfera fiabesca – spiega l’assessore agli eventi e centro storico Lara Ottaviani –, con le nostre 90 stelle posizionate in tutto il centro storico, un albero da 12 metri con un chilometro e mezzo di luci, i 20 poliedri in via Veneto e via Barocci e le proiezioni di luci in piazza Duca Federico, che sono una novità per quest’anno. Abbiamo richieste per partecipare ai mercatini di continuo e ogni fine settimana si svolgono iniziative per tutti. Quindi, invitiamo tutti a venire a Urbino per il nostro Natale di stelle conclude Ottaviani".

Tra gli eventi proposti dal Comune con le associazioni cittadine da oggi si accende anche il calendario di iniziative del Presepe rinascimentale vivente, la dodicesima edizione della Festa del duca d’inverno organizzata dall’Ars Urbino ducale propone una selezione densa e ricca di appuntamenti. Oggi e domani, dalle 17, nel cortile del collegio delle Maestre Pie Venerini in via Mazzini ci sarà proprio il Presepe rinascimentale vivente con corteo accompagnato da tamburi, zampognari della Valle del Foglia, musici e cori natalizi narrato da Alessandro Cioppi e con i canti e le musiche natalizie della Compagnia de li Scalzi della Corte di Urbino. Poi alle 18 ci sarà lo spettacolo di fuoco con animazione itinerante di giullari, folletti, fauni e ninfe dei boschi a cura della Compagnia Teatrovagante.

Alle 20.30, al Teatro Sanzio, lo spettacolo della Junior Band dell’istituto comprensivo Volponi Pascoli. Domenica invece in piazza della Repubblica, dalle 15, ci sarà la castagnata a cura dell’Avis di Urbino mentre alle 17.15, Si potrà assistere ai canti natalizi a cura del Coro 1506 dell’Università degli Studi di Urbino. E alle 18 ci sarà, sempre in centro, lo spettacolo di danza della Corte e Gruppo di danza de Il Solenne Ingresso di Senigallia.

Sempre oggi pomeriggio al Cinema Nuova Luce di Urbino, alle 15,30 ci sarà la proiezione dei cartoni animati per bambini, in collaborazione con Asd Urbino Sdd e laboratorio creativo.

Francesco Pierucci