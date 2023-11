Si inaugura sabato il murale di Salvatori all’Acli di Peglio

È prevista per sabato 4 alle 16,30 la presentazione del murale, realizzato dal pittore durantino Americo Salvatori sulla facciata delle Acli a Peglio. Nell’intervista fatta qualche settimana fa all’artista sul Carlino, Salvatori ci aveva spiegato come fosse nata l’idea di realizzare un murale proprio in quell’edificio, grazie all’intuizione del vecchio sindaco Daniele Tagliolini; a questo proposito l’attuale primo cittadino del piccolo comune, Cristina Belpassi ha tenuto a precisare che "la scelta del luogo non è stata casuale, infatti l’edificio si trova di passaggio verso l’ingresso al giardino della Torre del Girone e di fianco alla chiesa di san Fortunato, percorso quindi d’obbligo per i turisti o per quanti si concedono una passeggiata panoramica. Già dalla sua conclusione l’opera ha ricevuto molti apprezzamenti e attirato tanti curiosi visitatori".

Il sindaco ha anche sottolineato il contributo dell’associazione culturale Happennino e del circolo Acli provinciale, che hanno sostenuto e promosso la realizzazione dell’opera.

Elisa Mencarini