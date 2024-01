Si insiste per Brown perde quota Hornsby

Tre giorni di allenamenti e poi si parte per il primo test targato Sacchetti, in programma domenica al PalaBarbuto (ore 18,30 diretta su Dazn): "Napoli sarà una verifica importante sia per la squadra nel suo complesso che per i singoli giocatori" ha ammesso il coach durante la presentazione. Dalla trasferta partenopea Meo trarrà le sue prime valutazioni per il prosieguo della stagione, per cui tutti sono attesi ad un passo avanti, anzichè essere rinunciatari come nelle ultime uscite, magari per il timore di sbagliare. Su Bamforth, che sta svolgendo lavoro differenziato, Sacchetti chiarisce: "A Napoli non gioca, non si può rischiare: in questi casi i dottori sono più importanti degli allenatori". Ma prende corpo l’ipotesi che possa provare a rientrare con Milano. Intanto si cerca il suo sostituto: calano le quotazioni di Hornsby, si insiste con Barry Brown. e.f.