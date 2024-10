"Si istituisca il nostro garante. Interventi sui parcheggi auto"

Un programma nel segno della continuità, per realizzare ciò che non è stato possibile raggiungere in due anni di minoranza, ma puntando anche a nuovi obiettivi. Così si presenta Azione universitaria - Studenti fuorisede: "Per noi è importante che s’istituisca il garante degli studenti. Bisogna pure intervenire sui posteggi, proponendo abbonamenti a costi ribassati per gli studenti, sfruttando i parcheggi meno usati e mettendo navette, ed è fondamentale avere bus da Pesaro fino all’ultima coincidenza coi treni. Si deve poi garantire la sicurezza nei Collegi e incentivare lo sport (anche con un festival d’ateneo). Infine, abbiamo parlato con il Comune affinché gli spazi aggregativi della Data possano essere autogestiti (creando un’associazione ad hoc) ed è fondamentale istituire un tavolo di confronto diretto tra esso e il Consiglio studentesco, a cui partecipino le varie liste".