Si moltiplicano le telecamere. Da piazza Redi al Miralfiore. Ecco altri otto occhi elettronici

Otto nuove telecamere verranno impiantate dall’amministrazione comunale per monitorare quattro aree “calde“ della città. Tra questi c’è Piazza Redi la quale, finalmente, avrà due telecamere utili alla videosorveglianza. La notizia sarà come musica per i residenti: sono molti anni che i cittadini chiedono questo tipo di impianti, quali deterrenti per atti vandalici, sfregi e non ultimo abusi a discapito della pubblica piazza e dei portici, scambiati dai proprietari di cani, per uno sgambatoio. Così come saranno contenti di sapere della novità i residenti di via Cimarosa, tormentati dal via vai di spacciatori e tossici i quali abusano delle fratte del Parco Miralfiore per compiere illeciti e consumare droga. La lista delle zone che l’amministrazione comunale è in procinto di garantire ce l’ha l’assessore Sara Mengucci : "Aumenteremo il controllo, per ragioni di sicurezza, su piazza Redi; piazza Primo maggio; sull’ingresso laterale del Parco Miralfiore e garantiremo l’incrocio di via Solferino angolo Cimarosa. In questi punti – annuncia – l’amministrazione farà impiantare otto telecamere di videosorveglianza. Stiamo predisponendo l’affidamento".

Piazzale Primo Maggio, soprattutto d’estate è luogo di bivacchi: bottiglie abbandonate, sporco e rifiuti sono solo i residui più evidenti lasciati dal bighellonaggio molesto in un contesto di uffici pubblici, dopo scuola per i bambini, centro d’aggregazione parrocchiale. I nuovi occhi elettronici avranno la forma a cipolla, come quella apparsa di recente in piazzale Lazzarini, dirimpetto al Teatro Rossini. Le telecamere strette e lunghe, invece, sono tipiche dei varchi dediti a verificare le targhe dei veicoli autorizzati ad entrare nella zona a traffico limitato. Il potenziamento che avrebbe dovuto aggiungere altri 8 dispositivi aveva avuto una frenata in corsa per via di un’autorizzazione da parte del ministero che ha tardato ad arrivare. "Gli otto nuovi dispositivi che copriranno ulteriori varchi della ztl sono già in corso di montaggio – continua Mengucci –. Questi però servono solo a verificare il transito in ztl e non fanno funzione di sorveglianza".

Chi si fosse aspettato di trovare piazzale Matteotti e piazzale Micciché tra le zone da monitorare rimarrà deluso: "L’area è già coperta e attenzionata dalla Forze dell’Ordine. Sono ben sei gli occhi elettronici, in rete e destinati alla videosorveglianza" conclude Mengucci. La polizia, nel visionare quanto ripreso dalle telecamere, ha identificato chi ha danneggiato una fioriera e alcune biciclette parcheggiate in piazzale Micciché. Più del valore di quanto rovinato fa riflettere che gli autori degli atti vandalici siano tutti minorenni. La situazione evoca un problema analogo che vissuto in Piazza Redi, che per lungo tempo è stata in scacco di un gruppetto di bulli. Oggi il fenomeno è ridimensionato, ma non eliminato come hanno testimoniato i residenti con le finestre sopra i giardinetti di via Meucci.