Si nasconde in una barca. Task force per farla uscire

Una domenica pomeriggio movimentata nella passeggiata lungo il canale tra Gabicce Mare e Cattolica. Una signora sulla cinquantina, di origine straniera, è scesa in un’imbarcazione ormeggiata e non ne voleva sapere di risalire. Forse una discussione o una lite con un conoscente o un passante alla base del gesto che ha reso necessario l’intervento di carabinieri, capitaneria di porto, vigili del fuoco e polizia locale con un maxidispiegamento di forze (ben tre auto dei carabinieri).

La donna è scesa in una imbarcazione nascondendosi al suo interno e mostrandosi per nulla collaborativa nei confronti delle forze dell’ordine.

I soccorritori sono dovuti scendere a loro volta nel canale per convincere la signora a tornare sulla strada. La donna, già conosciuta nella zona del porto e in evidente stato di difficoltà emotiva, è stata poi presa in carico dai carabinieri di Pesaro che hanno coordinato le operazioni di soccorso. L’intervento ha radunato tanti passanti e curiosi che, a quell’ora, si trovavano in zona per la passeggiata domenicale. Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi e la donna è stata tratta in salvo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine che si sono spese per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile.