Si parla di “deriva“ tra psicologia e filosofia

Domani alle ore 19, all’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste, 20, si terrà il quindicesimo appuntamento con “7!“, la rassegna a cura di Fabio Aromatici e Alessandro Nani Marcucci Pinoli. Questa volta il tema esplora un nuovo spazio e cioè quello delle concezioni filosofiche mescolate a quelle psicologiche.

"La “deriva“ è oggi una “tecnica“ di esperienza del territorio riconosciuta dalla psicogeografia – dicono gli organizzatori –. In verità è un modo antico di vivere i segnali provenienti dall’ambiente attraverso percezioni subliminali e immagini a tonalità affettiva, una forma di pensiero sempre presente nell’animo umano che si affida all’inconscio e alla fantasia. Ne nascono coincidenze e sincronicità casuali ma che possono diventare significative in determinate circostanze. Partendo idealmente da Baudelaire, passando per Benjamin e arrivando a Debord e Jung, Alfredo Bussi racconterà una propria esperienza di “deriva di viaggio“ e ascolterà quelle del pubblico".

l. d.