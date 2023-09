Si parte domani. Orietta Berti sarà la regina

Da domani a domenica Apecchio celebra la 41ª Mostra Mercato del Tartufo: tre giorni dedicati alla valorizzazione dei propri prodotti tipici, tartufo e birra, vera eccellenza del territorio. Ecco che due tra gli ingredienti più pregiati e gustosi della cucina si mostrano e si re-inventano in tante nuove forme per piacere a ogni fetta di pubblico. Chi allora meglio di Orietta Berti, cantante e volto Tv, passata dalla grande canzone italiana a riproporsi icona pop, poteva essere scelta per essere incoronata Regina del Tartufo? Domenica alla 17,30 sul palco centrale l’"Orietta nazionale" è pronta con la sua simpatia ad esibirsi nel concerto e ad indossare scettro e corona. Domani dalle ore 18 aprono le tipiche osterie del centro storico che verranno subito messe alla prova dal concorso "Che Gusto!" con una giuria di esperti che proclamerà il miglior piatto al tartufo, il miglior piatto alla birra ed il miglior vino sfuso marchigiano. Sabato, invece, si comincia con il taglio del nastro alle 11 in piazza San Martino alla presenza, tra gli altri, delle autorità e della più volte campionessa mondiale di scherma Elisa Di Francisca. Alle 17 salirà invece sul palco una grande protagonista dell’evento, l’alogastronomia, quel connubio vincente tra la birra e i piatti tipici locali con una degustazione di birre locali abbinate ai prodotti del territorio.

Domenica alle 11.30 in piazza San Martino il conferimento del premio "Apecchio Città della Birra-Premio Franco Re" ai due birrifici locali Amarcord e Collesi da parte del presidente della Commissione agricoltura della Camera dei deputati Mirco Carloni. A presentare l’evento ci sarà Tinto, spumeggiante conduttore radiofonico e televisivo. Alle 17.30, l’intramontabile Orietta Berti in concerto che sarà poi proclamata Regina del Tartufo 2023. "Un’edizione imperdibile per valorizzare Apecchio, il suo territorio e i suoi prodotti – ha commentato il sindaco Vittorio Nicolucci –. Il connubio tra tartufo e birra è l’occasione per portare sotto i riflettori le grandi eccellenze che ci caratterizzano, unendo nello stesso evento la tradizione, di cui vogliamo essere attenti custodi, all’innovazione e sperimentazione legate al mondo dell’alogastronomia". "Questa è la festa di una comunità – ha detto il presidente della Provincia Giuseppe Paolini – che qui, più che altrove, è ancora viva. Orietta Berti è la testimonial perfetta perché porta quei valori che ben si sposano con Apecchio e con il tartufo. Quando si mangia e si beve benissimo come ad Apecchio ogni evento non può che essere un successo".

Luigi Diotalevi