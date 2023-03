Si parte oggi alle 10 in Confcommercio

All’appello di oggi, dalle ore 10, nella sala Convegni della Confcommercio di Pesaro, sono previsti 140 studenti delle classi quarte e quinte dell’istituto Alberghiero che, nel migliore dei casi, avvieranno il loro percorso lavorativo per questa stagione estiva. Saranno presenti anche il direttore generale Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti, Luciano Cecchini presidente Federalberghi provinciale, Mario Di Remigio presidente associazione Ristoratori e Giuseppe Portanova, chef e ristoratore. Come evidenziano i dati Fipe, almeno per il 30% delle figure richieste c’è difficoltà di reperimento per ridotto numero di candidati mentre per il 13,8% il motivo è l’inadeguatezza. La figura professionale più ricercata è quella del cameriere di sala. Seguono cuochi e aiuto cuochi, banconieri di bar, banconieri di gelateria.