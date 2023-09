Si perde lungo il sentiero Paura per una 14enne

Mezz’ora di paura per una 14enne pesarese che ieri pomeriggio si è persa durante una camminata sul sentiero 449 al passo del Furlo. A cercarla, col cuore in gola, la sua famiglia, babbo di 53 anni, mamma e sorellina di 8. E per fortuna l’hanno trovata. Il padre aveva allertato i vigili del fuoco, che erano già per strada, quando il genitore li ha richiamati avvisandoli del lieto fine.

Doveva essere una camminata di famiglia al passo del Furlo, in un giovedì di fine agosto, in cui i sentieri non sono presi d’assalto. Mamma, babbo e due figlie di 14 e 8 anni si sono inerpicati lungo un tragitto che avevano percorso già diverse volte. A un tratto la 14enne ha accelerato il passo e staccato gli altri. Arrivata a un bivio però ha preso la direzione sbagliata. I famigliari, arrivati allo stesso punto qualche minuto dopo, hanno proseguito nell’altra direzione. E dopo un po’, vedendo che non la raggiungevano mai, il padre ha capito che la figlia si era persa. Minuti interminabili di ansia. "Non aveva neanche il cellulare - racconta il babbo - lo aveva lasciato a me per paura di perderlo. Abbiamo rifatto la strada al contario e lei lo stesso. E per fortuna l’abbiamo ritrovata". Spaventata, ma sana e salva.