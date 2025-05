Si perdono due escursionisti: salvati

Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cagli e gli uomini del Soccorso Alpino per recuperare e soccorrere due escursionisti al Furlo. Il fatto è avvenuto venerdì sera, attorno le ore 20. Gli escursionisti, due, avevano smarrito la via del ritorno durante una gita nell’area verde. Una volta trovati e raggiunti sono stati recuperati e soccorsi, per sono stati riaccompagnati alla propria vettura. Non è la prima volta che delle persone si perdono nella zona del Furlo, anche recentemente altri escursionisti avevano perso la vita chiedendo soccorso ai Vigili del fuoco.

I casi di persone che si perdono sui nostri monti sono una presenza costante con l’arrivo della bella stagione, fortunatamente tutto si risolve sempre grazie alla rete dei soccorso.