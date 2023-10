Si presenta alla polizia locale un 29enne: era il pirata della strada

Identificato e denunciato. E’ un 29enne di Cattolica il conducente alla guida dell’Alfa Romeo rossa (a destra) che venerdì scorso, poco prima delle ore 12, ha provocato la caduta di uno scooterista 67enne di Pesaro, all’incrocio tra via Buozzi e via Leopardi. E’ accusato di omissione di soccorso e fuga. Gli è stata ritirata la patente di guida ai fini della sospensione. Per rintracciarlo nella residenza era stata richiesta la collaborazione della polizia locale di Cattolica: ma almeno ieri, i tentativi di ricerca erano risultati vani.

Nel tardo pomeriggio di venerdì lo stesso conducente dell’Alfa Romeo (probabilmente intuendo che era stato rintracciato) si presenta ai carabinieri di Cattolica e, dopo indicazione dei militari, viene al comando della polizia locale di Pesaro mettendo a disposizione il proprio mezzo per l’ispezione delle tracce collegate all’incidente. Il motociclista 67enne pesarese, è ancora ricoverato all’Ospedale di Pesaro.

Si tratta del secondo pirata della strada rintracciato dalla polizia locale di Pesaro in pochi giorni.