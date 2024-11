Si presenta il libro su Lamberto Boranga

La 59ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna prosegue verso il rush finale e si prepara a un weekend intenso. Oggi si comincia alle 9,45 a Palazzo della cultura con il convegno su "la foresta che cura nuove tendenze del turismo del benessere", in collaborazione con la Cooperativa La Macina Terre Alte. Alle ore 11 al Salotto da gustare la presentazione del libro “Parare la vecchiaia. Il metodo Boranga“ di Lamberto Boranga, prefazione di Gianfranco Beltrami, postfazione di Charlie Gnocchi (edizioni del Drago di San Giorgio, 2024). Specializzato in medicina dello sport, Boranga (81 anni) è stato calciatore professionista per tanti anni nel Perugia, Fiorentina, Reggiana, Varese, Parma, Cesena. Ma la profonda passione per lo sport lo ha portato a tornare in campo all’eta di 70 anni. Ad Acqualagna spiega il segreto della sua eterna giovinezza. Intervista l’autore il giornalista Luigi Luminati. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto in beneficienza. Alle ore 15,30 a Palazzo della cultura, sala del Consiglio, il convegno su “Truffe digitali, un’insidia da cui difendersi“, a cura dell’Associazione Carabinieri Acqualagna. Alle 16 al Teatro Conti il convegno dal titolo “Dove sta andando lo Stato sociale? La sussidarietà a servizio del welfare“. Interviene Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidarietà.