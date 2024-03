Si presenta sul posto di lavoro dell’ex malgrado il divieto: scattano le manette

Sottoposto alla misura restrittiva del divieto di avvicinamento all’ex compagna ha infranto l’obbligo a suo carico e per lui è scattato l’arresto in flagranza differita. E’ successo a San Lorenzo in Campo, dove un 49enne del posto è stato rintracciato dai carabinieri della locale stazione, comandata dal maresciallo Paolo Ciabochi, e arrestato in base alla ‘Legge salva vita’ entrata in vigore il 9 dicembre scorso, secondo la quale si considera comunque in stato di flagranza colui che viola i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa accertati entro le 48 ore successive.

A carico dell’uomo vigeva, da due settimane, l’obbligo di non avvicinarsi alla sua ex convivente a causa di aggressioni verbali e minacce protrattesi nel tempo, che hanno spinto la donna a sporgere denuncia. Ma lui, incurante della misura restrittiva, ha proseguito nelle sue azioni moleste, arrivando a presentarsi l’altra mattina sul luogo di lavoro della donna. E a quel punto è scattata, da parte della ex, comprensibilmente spaventata, la nuova segnalazione ai carabinieri, che attivatisi immediatamente, alcune ore dopo, durante il pomeriggio, lo hanno ritracciato e arrestato, applicando per la prima volta sul territorio della Compagnia di Fano il nuovo istituto della flagranza differita.

Ieri, nei confronti del 49enne, si è svolto in tribunale a Pesaro il giudizio di convalida, conclusosi con il patteggiamento a 9 mesi di reclusione e a una multa pecuniaria. Rimesso in libertà, a carico dell’uomo è stato confermato il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’adempimento giornaliero dell’obbligo di firma alla stazione dell’Arma di San Lorenzo in Campo.

