Si presentano a Roma le poesie pubblicate da Gastone Cappelloni

Oggi alle 15, a Roma nella Sala del Cenacolo di Palazzo Valdina della Camera dei Deputati il poeta vadese Gastone Cappelloni presenterà il volume “Imagen de Mujer“ edito sul mercato italiano come “Tu. Ottava Nota“ e recentemente pubblicato dalla casa editrice indipendente colombiana Papel y Lapiz di Aaron Parodi Quiroga.

L’evento sarà presentato da Daniela Moreschini, presidente dell’Associazione Culturale “Edizioni il Faro“ di Roma e moderato da Gianni Lattanzio, direttore editoriale di “MeridianoItalia“. Interverranno Fabio Porta, deputato eletto nella circoscrizione America Meridionale, Nicola Carè, deputato eletto nella circoscrizione “Asia-Africa-Oceania-Antartide“. La presentazione verrà introdotta dal dottor Guido Vacca, presidente Aim (Associazione Italiani nel Mondo) e sarà senz’ombra di dubbio un importante momento di condivisione e di confronto. Con le poesie ermetiche si celebra la donna nelle sue sfaccettature più tenere, dal tono tanto evocativo, quanto suggestivo, dal sapore malinconico e speranzoso al tempo stesso; sarà possibile scoprire e riscoprire per il pubblico e gli intervenuti presenti, storie di vita del Sud America e testimonianze di vita e di viaggio significative, proposte e narrate come solo Gastone Cappelloni sa fare. Il poeta nato e cresciuto a Sant’Angelo in Vado offre ai lettori racconti che fanno in qualche modo parte della storia di ognuno di noi. La presentazione del suo volume alla Camera dei Deputati di Roma segna l’ennesimo riconoscimento in quella che è una carriera letteraria sempre più gratificante, e, cosa ancora più importante, un’avventura ed un cammino personale sempre più avvincenti.

am. pi.