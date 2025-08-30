Si punta sull’esterno Usa: Sherfield nel mirino

Il dado è tratto. Dopo una lunga riflessione e dopo le prime amichevoli, tutto lo staff adesso ha preso una direzione univoca: si va a pescare il play-guardia americano. Come sistemarsi sotto canestro si vedrà, alcune piste italiane potrebbero aprirsi, ma la scelta straniera è per un giocatore che possa sia guidare la squadra e creare dei vantaggi per i compagni che armare il braccio per mettersi in proprio. Uno dei nomi sul taccuino di Nicola Egidio ("mi fido del mio direttore sportivo" ha detto Dalla Salda caricando di responsabilità il suo ruolo) è quello di Grant Sherfield (foto), più ordinato e regista di Russ Smith, soprattutto con otto anni di meno nelle gambe. Attualmente Sherfield, dopo aver terminato la stagione in Turchia, è andato a far soldi nella lega estiva cinese che sta correndo ormai verso la conclusione. Il dirigente biancorosso, che l’aveva già seguito per conto di Scafati, lo aspetta al varco: potrebbe essere il nuovo Ahmad, con la differenza che l’anno scorso Khalil firmò a giugno, prima di andare a giocare la lega estiva canadese, mentre qui bisogna armarsi di pazienza e forse bisognerà aspettare che il calendario giri almeno sulla prima settimana di settembre. La cifra in mano alla Vuelle da investire sul secondo straniero è molto buona, anche se non è bastata a convincere Jacob Pullen ma forse, nella prospettiva di un campionato così lungo e dispendioso, è meglio ingaggiare un 26enne che un 36enne.

e.f.