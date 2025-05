Si può essere asociali anche nell’epoca dei social. Ne parlano Ercolani e la direttrice di MicroMega

"Asociali nell’epoca dei social", è il titolo dell’incontro che si terrà a Pesaro (Villa Caprile, Teatro di Verzura o Salone degli Stemmi in caso di maltempo), giovedì alle 18.30. A margine dell’evento ci sarà anche presentazione in anteprima nazionale del nuovo numero di MicroMega, la storica rivista culturale fondata da Paolo Flores D’Arcais e oggi diretta dalla filosofa e saggista Cinzia Sciuto che sarà presente insieme al filosofo e docente Paolo Ercolani. Il nuovo volume di MicroMega (il numero 3 del 2025) affronta un tema quanto mai dibattuto e attuale: "Disconnessi. L’impatto dei social sulle nostre vite", e contiene interventi come sempre molto autorevoli, fra cui quelli di Jonathan Haidt, Daniel Miller e Stefana Broadbent, oltre alla stessa direttrice Cinzia Sciuto, al filosofo Paolo Ercolani e a molti altri. L’evento è organizzato da Unilibera e dall’Ordine dei Giornalisti delle Marche e sarà coordinato dal presidente dell’Ordine Franco Elisei. "Circa l’80% delle persone – fanno presente gli organizzatori – trae le proprie informazioni sui fatti di cronaca proprio dai social network, di cui quindi è evidente anche l’impatto pubblico, oltre a quello sulla vita privata delle persone".