"Si raddoppi la retribuzione per straordinari"

La proposta di legge è questa: tariffe raddoppiate per i medici disponibili a garantire le attività aggiuntive dell’emergenza urgenza, in orari fuori dal servizio ordinario. Marta Ruggeri, consigliera regionale del M5S dice: "Questa proposta mira a garantire livelli essenziali di assistenza e al tempo stesso ridurre il ricorso al personale esterno delle cooperative, che costa il triplo dei dipendenti del servizio sanitario". Aggiunge la Ruggeri: "L’iniziativa risponde a precise sollecitazioni del mondo sindacale e tra l’altro si ispira alle leggi già approvate in diverse Regioni come Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Lombardia, tutte governate dal centrodestra come le Marche. Non a caso - prosegue la capogruppo dei 5 Stelle - la proposta di legge specifica che, prima di essere autorizzate dalla giunta regionale, le aziende sanitarie dovranno motivare in modo certosino la richiesta di esternalizzare servizi medici, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitarlo. Un supporto efficace - argomenta - può essere garantito da attività aggiuntive su base volontaria, come peraltro previsto dal contratto nazionale di lavoro. Si tratta di prestazioni attinenti al pronto soccorso, da effettuare in via eccezionale raddoppiando la tariffa oraria da 60 a 120 euro lordi".