Si recuperi subito quel che si può

Quando un patrimonio storico va in rovina, ci perdiamo tutti. E’ un danno anche per chi vive a 100 chilometri dal luogo degradato. E perché dovremmo preoccuparci? L’erosione della nostra dimensione occidentale è evidente: quando l’area periferica viene meno, poi è il momento del centro. Morale: le periferie sono il muro di difesa delle comunità, delle città. Ecco perché chi può fare un restauro è bene che lo faccia. Far del bene alla Comunità è anche far bene a se stessi.