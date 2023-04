Si restaurano 12 opere che ritraggono personaggi illustri

Nell’ottica di valorizzazione del proprio patrimonio artistico-culturale, l’amministrazione comunale della città dei Bronzi lavora al restauro di dodici opere che ritraggono altrettanti personaggi illustri pergolesi del XVII e XVIII secolo. "Della collezione di opere, la giunta Guidarelli ha deciso due anni fa di selezionarne alcune delle più significative per il loro restauro – si legge in una nota -. In totale dodici. I primi due stralci terminati con il restauro di sei quadri". "I quali – evidenzia l’assessore alla cultura Graziano Ilari -, sono tornati al loro splendore; tre con fondi comunali ed altrettanti grazie ad un finanziamento di 5mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro a cui va il più sentito ringraziamento per aver accolto la nostra richiesta". Nello specifico, in virtù del contributo della Fondazione si è provveduto a restaurare il dipinto raffigurante il ritratto di Girolamo Graziani (sec. XVII) con relativa cornice non pertinente (sec. XVIII); il dipinto raffigurante il ritratto di Paolo Godio (sec. XIX) e cornice (sec. XVIII); e il dipinto raffigurante il ritratto di Delfino Dalfoco (sec. XVII). Tutti e tre di autore ignoto, di Scuola Marchigiana.

"Ora – riprende l’assessore Graziano Ilari – la nostra amministrazione comunale sta studiando la collocazione delle opere restaurate e al contempo sta lavorando per poter procedere con i due stralci rimanenti".

s.fr.