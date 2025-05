Si ribalta autoarticolato: illeso il conducente

Ieri pomeriggio poco prima di Sant’Angelo in Vado si è ribaltato un grosso autoarticolato che trasportava dei sacconi di plastica destinati a una azienda di Sestino. L’incidente è avvenuto poco distante dalla Dini Motors nel tratto della Strada Statale 73 bis che collega Urbania con Sant’Angelo in Vado. Illeso il conducente. Chiusa la strada attorno alle ore 17; la sua riapertura era prevista attorno alle ore 21. Molto lavoro c’è stato da parte della Turani Services di Acqualagna che si è avvalso della collaborazione del garage Jolly di Cattolica per il recupero e messa su strada dell’autocarro. Sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale.