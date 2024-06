Si ribalta il furgoncino dell’oratorio

Tanta paura, tantissima. Ma per fortuna nessuno si è fatto male. E’ il lieto fine dell’incidente che ieri pomeriggio ha coinvolto la Fiat Strada condotta da un’educatrice di un oratorio pesarese che stava trasportando quattro ragazzini ad un’iniziativa sportiva nei pressi di Monte Gaudio. Il mezzo, per cause ancora da accertare, si è rovesciato su un fianco gettando (nella foto) nel panico i piccoli viaggiatori e la ragazza. I pompieri sono intervenuti con la massima velocità per mettere in sicurezza il mezzo ed era stato allertato anche l’elicottero. I bambini e la ragazza, per fortuna, sono riusciti agevolmente ad uscire dall’auto. Sul posto anche gli operatori del 118 e i vigili urbani di Pesaro per i rilievi del caso. Solo una brutta avventura, quindi, che non ha avuto conseguenze se non un grande spavento da parte di tutti.