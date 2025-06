Si ribalta col trattorino, muore noto ex mobiliere

Terre Roveresche (Pesaro e Urbino), 6 giugno 2025 – Tragedia, nel tardo pomeriggio a Piagge di Terre Roveresche. Un uomo di 81 anni, Maurizio Pasquini, ha perso la vita dopo essersi ribaltato col proprio trattorino mentre stava eseguendo dei lavori nei campi dietro alla sua abitazione, posta all’ingresso del paese provenendo lungo la Provinciale Orcianese in direzione monte-mare.

L’incidente si è verificato poco prima delle 18. Ancora da chiarire l’esatta dinamica, anche se sembra che l’uomo, ex mobiliere, molto conosciuto in zona, sarebbe rimasto schiacciato sotto il mezzo agricolo, forse a causa di una manovra sbagliata o di un improvviso sbilanciamento dello stesso. L’intervento dei sanitari del 118 è stato tempestivo, ma nonostante i tentativi di rianimazione l’anziano non ha più ripreso conoscenza.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri (sia dalla locale stazione di Terre Roveresche, guidata dal maresciallo Domenico Pellegrino, sia dal comando di Fano) che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi. La notizia si è rapidamente diffusa nella comunità di Piagge, dove tutti conoscevano e stimavano il signor Maurizio. Sul luogo del sinistro sono giunti anche gli ispettori dell’Azienda sanitaria locale, per verificare gli aspetti legati ai protocolli di sicurezza. “Siamo estremamente colpiti da questa tragedia – ha detto l’assessore di Terre Roveresche, Cristian Andreani -. Esprimiamo ai familiari di Pasquini (vedovo, che lascia due figli, ndr) il più profondo cordoglio”.