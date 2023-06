"Si rifinanzi la legge per il Ducato"

Era il 1993 quando venne approvata la Legge n.103 “Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell’antico Ducato di Urbino e del Montefeltro“ che assegnava 45 miliardi, una cifra importante anche se in lire, a un territorio che oltrepassava i confini regionali comprendendo anche Gubbio e giungendo fino a Senigallia e Loreto, riconoscendo così un preciso valore storico artistico e culturale capace di superare i campanilismi che spesso frenano le iniziative di alto valore, specialmente quelle a favore dell’entroterra.

"Un territorio sempre più spopolato e dunque a rischio di sempre minor peso politico ma che non per questo deve essere dimenticato, tanto più in quanto ospita non solo bellezza, arte, ambiente salubre e buon cibo, ma anche imprese e attività commerciali che necessitano di servizi e infrastrutture come tutti, visto che come tutti pagano le tasse" ha sottolineato il consigliere regionale Giacomo Rossi invitato dall’associazione Urbino Capoluogo nell’incontro voluto dal presidente Giorgio Londei. Rossi per l’occasione ha illustrato la mozione che presenterà lunedì al Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche affinché la legge possa essere rifinanziata dal Parlamento secondo il quantum che sarà determinato in sede di proposta e di discussione ma che ci si augura non possa essere inferiore a quello originario convertito in euro. "Allora la legge venne fatta sull’onda emotiva del crollo del torrione di cui parlarono i giornali di tutto il mondo, ma oggi è di nuovo attuale perché il Governo ha riconosciuto l’importanza di tutelare gli abitanti dei borghi e il patrimonio dell’entroterra italiano" ha ricordato Londei "che nonostante il suo valore ha visto perdere, secondo gli ultimi dati Istat, più di un milione di abitanti dal 1951 al 2019, il 2,5% l’anno. Un’emorragia costante che ha provocato la perdita di attenzione e di servizi, da ultimi gli sportelli bancari e quelli postali. Il rifinanziamento della L.103 andrebbe proprio a contrasto di queste tendenze e a sostegno dei programmi di Governo, perciò sono certo che la Regione sosterrà la mozione del consigliere Rossi" ha auspicato Londei "e che il Governo ne appoggerà il rifinanziamento, anche perché per farlo sarà sufficiente un emendamento". Al termine, Londei e il suo vice Ferruccio Giovanetti hanno donato a Rossi una cartella grafica ispirata all’opera di Arnaldo Pomodoro e annunciato l’incarico al dottor Nazzareno Filomeni di referente di Urbino Capoluogo per la Sanità. All’incontro era presente tra gli altri il leader del Movimento “Urbino Città Ideale“ Lino Mechelli che sostiene “Civici Marche“, il gruppo consiliare presieduto da Rossi.

Tiziano V. Mancini